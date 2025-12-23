MBS、年始年末に『よんチャンTV』人気コーナー特別編3番組放送決定 アナウンサーが奮闘【内容一覧】
MBSテレビは年末年始に、『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）の人気コーナーの特別編を3番組放送する。
【番組カット】絶景をバックに集合ショット！登山に挑戦した海渡未来アナウンサー
29日は、『よんチャンＴＶこだわり“過ぎ”グルメ特別編黒田東野のおもてなし京都旅』を再放送する。年明け2026年1月1日には25年からスタートした「よんチャン登山部」、翌2日は山崎香佳アナウンサーが関西を中心に自転車旅をするドキュメント企画「発掘まち自慢！自転車たび」の特別編を届ける。
【内容】
■よんチャンＴＶこだわり“過ぎ”グルメ特別編黒田東野のおもてなし京都旅
・放送日時：2025年12月29日（月）午後4時30分〜午後6時 ※関西ローカル
・出演：黒田有（メッセンジャー）、前田春香（MBSアナウンサー）、東野幸治、サプライズゲスト
『よんチャンTV』の人気コーナー「こだわり“過ぎ”グルメ」が特番に。元料理人のメッセンジャー・黒田有と料理初心者の前田春香アナが食材、調理法にとことんこだわった料理を完成させる。今回のテーマは、「朝ごはん」。黒田は干物、そして前田アナはだし巻き卵と、材料も作り方もこだわり抜いた“最高の朝ごはん”作りに挑戦する。そして、その朝ごはんを味わうのは、黒田を最もよく知る男・東野幸治。さらに、前田アナが人生で一番憧れているという人物がサプライズゲストとして登場。京都での1泊2日旅を舞台に、“最高の朝ごはん”を堪能してもらうべく、黒田と前田アナが心を込めてゲスト2人をもてなす。
■よんチャンＴＶ特別編よんチャン登山部〜はじめての山小屋合宿SP〜
・放送日時：2026年1月1日（木）午後2時30分〜午後4時30分 ※関西ローカル
・出演：中野広大（MBSアナウンサー）、海渡未来（MBSアナウンサー）
2025年にスタートした人気コーナー「よんチャン登山部」が、初の合宿登山に挑む特別編。海渡未来アナは、登山家の聖地・長野県上高地から涸沢カールへ。コーナー史上初となる標高2000メートル超えに挑戦する。透き通る川が織りなす上高地の絶景、岩肌が続く急坂を乗り越えた先で待っていたのは、山小屋から望む圧巻の景色と、登山後の冷えたビール。過酷な登山を終え、ご褒美のビールに舌鼓を打つ。一方、中野広大アナは、西日本第2の高峰・標高1955メートルを誇る徳島県の剣山へ。コーナー史上最も過酷とも言える修行場を越え、ついに山頂へと到達する。さらに、日本有数の美しさを誇る稜線を歩き、1.5キロ先の次郎笈にも挑戦。3世代で受け継がれる山小屋では、登山の疲れを癒す絶品山グルメも堪能する。挑戦、絶景、そして達成感。「よんチャン登山部」ならではの魅力が詰まった、見応えたっぷりの特別編を届ける。
■よんチャンＴＶ特別編発掘まち自慢！自転車たび〜北海道縦断10日間550km完全版〜
・放送日時：2026年1月2日（金）午前8時〜午後1時30分 ※関西ローカル(※午前12時50分〜午後1時JNNニュース)
・出演：山崎香佳（MBSアナウンサー）
山崎香佳アナが、十勝から稚内を巡る北海道縦断の旅へ。道中では、コーナー史上最長となる約10キロにわたる登り坂が山崎アナを待ち受ける。息を切らしながらたどり着いた先に広がるのは、思わず息をのむ絶景の湖。さらに富良野では、満開のラベンダー畑に囲まれながら、北海道産フルーツを堪能する。そして旅のゴールは、日本最北端・稚内の宗谷岬。人生最大のチャレンジを乗り越えた山崎アナの胸にあふれる思いとは。
