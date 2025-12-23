笑福亭鶴光、3ヶ月の代演→ラジオスターへ 当時の“覚悟”告白へ
フリーアナウンサーの有働由美子がMCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』では、30日に「年末95分スペシャル」（後2：40 ※関西ローカル）を放送する。
【手料理写真】おいしそう…これぞ年末！有働由美子アナの「芹と鴨の年越しそば」
有働が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら“小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組。今回は阪神タイガースの岩崎優と及川雅貴、笑福亭鶴光、山寺宏一が来店する。
岩崎と及川に続いてのれんをくぐってやって来たのは、落語家の鶴光。飲み物の注文では「本当はワイン飲みたいんです。ボジョレー・ヌード」と早くも下ネタエンジン全開。波状攻撃のように次々繰り出される噺家のエピソードトークに女将もたじたじ。
最初の料理『ふぐ（福）の酒盗焼き』が振る舞われた鶴光は、「初めてフグを食べたのは急に決まった初舞台の日だった」と笑って泣ける当時のエピソードを披露。女将から「ええ話ばっかりしてはりますけど」と言われた鶴光は「もっとエロい話しましょか」としたり顔に。
また、ラジオスターへと駆け上がるきっかけとなった3ヶ月間のラジオ代演での覚悟、噺家を志したきっかけ、そして下ネタに対する考え方など、笑いありハラハラありの爆笑トークを繰り広げる。
