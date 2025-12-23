“国宝BODY”榎原依那、2nd写真集が大反響 未公開カット解禁
グラビアアイドル・榎原依那による2nd写真集『I am ina』（講談社）が、2025／12／15付のオリコン週間BOOKランキングジャンル別「写真集」（集計期間：2025年12月1日〜2025年12月7日）で1位を獲得した。大反響を受けて「国宝級ボディ」が際立つ未発表カットを解禁となった。
【写真】これぞ国宝級ボディ！榎原依那の未公開カット
寝起きのすっぴんショットや、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破したカットが満載の意欲作に。デビュー当初からのファンや、本作で榎原を初めて知る人など、すべての人の心を掴んで離さない1冊に仕上がった。
本作の撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2ヶ国で丁寧にとらえた。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海では、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見だ。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮している。
