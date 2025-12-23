人気アニメ「ケロロ軍曹」の公式サイトが23日に更新され、26年秋放送予定の新アニメで全キャストを一新すると発表した。新キャストは後日発表される。

同サイトで「このたび発表いたしました新TVアニメ『ケロロ軍曹☆』では、「ケロロ小隊」をご担当いただいた方々をはじめとする、全てのキャストを一新することに決定いたしました」と報告。

「これはアニメ『ケロロ軍曹』を、ゼロから新たにアニメーション制作するにあたっての決断となります」と説明し、新キャストの情報については後日改めて発表するとした。

そして「これまで『ケロロ軍曹』のキャラクターたちに命を吹き込んでくださった現キャストの方々には、長きにわたり作品を支えていただいたこと、世界中で永く愛されるキャラクターに育てていただいたことを心より感謝申し上げます」と感謝を記した。

なお、2026年夏公開予定のアニメ放送20周年記念作品「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」については、現キャストが担当するという。

アニメ「ケロロ軍曹」は2004年4月に第1期がスタート。ケロロ軍曹は渡辺久美子、タママ二等兵は小桜エツコ、ギロロ伍長は中田譲治、クルル曹長は子安武人、ドロロ兵長は草尾毅と、大物声優が声を担当している。