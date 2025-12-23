大食いタレントのギャル曽根（40）が22日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ3時間SP」に出演。ギャル曽根一家の“爆食い旅”の様子を公開した。

ギャル曽根一家の年末恒例の食べ納め旅として、母、弟、13歳の長男、9歳の長女の5人でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を1泊2日で訪れた。

年に何度も足を運ぶ程のUSJファンのギャル曽根一家。ギャル曽根は「めちゃくちゃ来ます。毎年、年パスを持ってるくらい。乗り物もだけど、レストランでいろいろな食べ物を食べるのが楽しみ」と明かした。

1日目の朝食中、ギャル曽根は「私は食べ物メインで回ってて、子どもたちが乗り物乗ってる間もずっと食べ物食べてます」と明かした。すると、長男が「すごいのがね、『どこどこのレストランにいます』って言われて行ったんですよ。そしたらいなくて、『もう別のレストランにハシゴしてるから』って」と暴露した。

そしてスタッフが「弟さんも食べるんですか？」と尋ねると、ギャル曽根は「めちゃくちゃ食べます」と答え、弟が「昔はよく戦ってました」と明かした。ギャル曽根が「よく食べ物隠してたよね？ 次の日の朝の分のコロッケとか残してたのを、先に起きて食べるっていうのを、よく姉とやってました」と振り返った。弟は「よく取られてました」と明かし、食事の時は姉2人にバレない隠し場所を考えていたという。

そしてブランチでギャル曽根がおかわりのデザートを食べていると、長女が「食べたい、食べたい」と言い、ギャル曽根は「おかわりすればいいじゃん自分で」と答えた。するとスタッフが「お子さんと分け合ったりしないんですか？」と質問。「あんまりしないですね」と答え、長男が「あんまりじゃないですよ、しないっすよ」と明かした。母も「すっごい嫌がるもんね」と続けた。

これに、ギャル曽根は「私は本当にこれをこれだけ食べたくて、配分も考えながら食べてるし、注文してるから。（分け合うと）ちょっと満足感が得られない」と言った。今度は母が「いつも怒られるの。ちょうだいって言うから」と明かし、ギャル曽根が「食べたいんだったらどうぞ新しいものを頼んでくださいって」と話した。

2日目の昼食中、「私、マジで、ホント、USJ来て、乗り物1個も乗らないで帰ること、めっちゃある」と明かした。そしてギャル曽根をレストランに残して4人は別行動。スタッフから「1人になりましたけど」と声をかけられると、「気が楽です。自分のペースで自分の好きなだけ食べられるんで」と言い、追加注文した食事を堪能した。

そして2日間でギャル曽根は26・3キロ、5人で43・9キロを完食した。