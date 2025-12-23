¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±/½÷»Ò¡Û¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤¬³«Ëë¡¡4Ï¢ÇÆ¤«¤«¤ëµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤¬100ÅÀ¥²¡¼¥à¤Ç½éÀïÆÍÇË¡¡ºù²Ö³Ø±à¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÍ¥¾¡¸õÊä¤Ï24Æü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì
¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025 (12·î23Æü¡Á29Æü)
¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤¬23Æü¤Ë³«Ëë¡£½÷»Ò¤Ï½éÆü¤«¤é1²óÀï¤Î28»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ½÷²¦¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤Ï¡¢¸©Î©¹âºê¾¦¶È¤ÈÂÐÀï¤·112-58¤ÈÂç¾¡¡£Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î·ÄÀ¿¤Ï¡¢ºë¶Ì±É¤Ë58-75¤ÇÇÔ¤ì£±²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅòÂôæÆËÌ¤¬ÆÁ»³¾¦¹©¤ò103-53¤È¡¢µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤ËÂ³¤¤¤Æ100ÅÀ¥²¡¼¥à¤Ç°µ´¬¤Î¾¡Íø¡£¶¯¹ë¤ÎÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¤ÏÅÚ±ºÆüÂç¤Ë72-63¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÀéÍÕ·ÐºÑÂçÉí¤Ï90-62¤ÇÎ©ÀµÂçÞÄÆî¤ò²¼¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºù²Ö³Ø±à¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¡¢Àº²Ú½÷»Ò¡¢´ôÉì½÷»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤Ï¡¢24Æü³«ºÅ¤Î2²óÀï¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1²óÀï¤Î·ë²Ì¡Û¼ÆÅÄ³Ø±à¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë60-43 ¼¯»ùÅç¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë
Ê¡°æ¹©¶ÈÂçÉí¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë111-74 ËÌÀ±³Ø±à½÷»Ò¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
µþÅÔÎ¾ÍÎ¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë99-67 Èæ¼£»³½÷»Ò¡Ê¹Åç¸©¡Ë
¿·³ã»º¶ÈÂç¡Ê¿·³ã¸©¡Ë79-56 ÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë
ÌðÈÄÃæ±û¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë90-81 Ë²³Ø±à¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë
Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë69-50 ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
¾¼ÏÂ³Ø±¡¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë79-53 ½¢¼Â¡Ê²¬»³¸©¡Ë
ºë¶Ì±É¡Êºë¶Ì¸©¡Ë75-58 ·ÄÀ¿¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë
Ê¡ÅçÅìÎÇ¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë89-81 ºÑÈþ¡Ê°¦É²¸©¡Ë
ÀÐÀî¡Ê²Æì¸©¡Ë83-80 ÉÙ²¬Åì¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë
È¬±À³Ø±à¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë94-58 ±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
ÆàÎÉÊ¸²½¡ÊÆàÎÉ¸©¡Ë69-43 ¼òÅÄÆî¡Ê»³·Á¸©¡Ë
°ì´Ø³Ø±¡¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë66-62 »°ÅÄ¾¾À»¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë
»¥ËÚ»³¤Î¼ê¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë79-78 ÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ê»³Íü¸©¡Ë
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¸©¡Ë74-58 À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
Î¶Ã«ÉÙ»³¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë88-59 àû±º¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë
Ä»¼è¾ëËÌ¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë69-57 ¾®ÎÓ¡ÊµÜºê¸©¡Ë
À±¾ë¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë70-63 À±ÜÌ¾ÅÆî¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
Äëµþ°ÂÀÑ¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë68-46 º´²ìËÌ¡Êº´²ì¸©¡Ë
ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë82-61 È¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë112-58¹âºê¾¦¶È¡Ê·²ÇÏ¸©¡Ë
ÁÒÉß¿é¾¾¡Ê²¬»³¸©¡Ë88-78 ÅìµþÀ®ÆÁÂç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
Åì³¤Âç¿ÛË¬¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë87-67 ¶á¹¾·»Äï¼Ò¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë
Ì¾¸Å²°·ÐºÑÂç¹âÂ¢¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë47-45 À»¥«¥¿¥ê¥Ê³Ø±à¡Ê°¦É²¸©¡Ë
ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë82-60 ÏÂ²Î»³¿®°¦¡ÊÏÂ²Î»³¸©¡Ë
Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë72-63 ÅÚ±ºÆüÂç¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë
ÅòÂôæÆËÌ¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë103-53 ÆÁ»³¾¦¹©¡Ê»³¸ý¸©¡Ë
ÀéÍÕ·ÐºÑÂçÉí¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë90-62 Î©ÀµÂçÞÄÆî¡ÊÅçº¬¸©¡Ë