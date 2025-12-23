¾®ÎÓÎéÆà¡¡Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡Ç¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¢ªÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾®ÎÓÎéÆà(33)¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤Ï¾®ÎÓ¤ÎÉ×¤¬ÂåÉ®¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÇ¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Æþ±¡¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¿ôÆü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö·ì°µ¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â²á¤®¤Æ´í¸±¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ä¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎ®¤ìÀ±¡ù¡×¤Î¤¿¤¤¦¤¨¤È16Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯10·î1Æü¤ËÎ¥º§¡£º£Ç¯6·î¤ËºÆº§¤·¡¢Æ±8·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£