5月に行われた「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025」で優勝したツートライブ周平魂（41）が23日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。5歳の息子が優勝を祝福してくれたことを明かした。

周平魂は「（優勝して）3日後か4日後に5分だけ家帰れる瞬間があって、その瞬間に奥さんと5歳の息子に会ってうれしかったですね」と語った。

「ガチャって開けた瞬間に息子が、僕のこと普段“とと”って呼んでたんですけど、『ツートライブ周平魂！』みたいに言ってきて」と息子の様子を明かした。

「そこから家で寝てたりしたら起こすときに、キャッチフレーズで『待ち続けた男たち』みたいなの付けられてたんですけど、息子が『待ち続けた男〜？起きて〜？』」と息子からイジられていることも語った。

また不安なことも語り、「ちょっと不安なのが、息子が七夕のときの短冊に去年まで『ウルトラマンになりたい』って書いてたのに、今年『漫才師になりたい』って。これだけちょっと不安ですね。18年間しんどいぞって」と経験をふまえて語った。

周平魂は「小4くらいになってまだ言ってたら膝つき合わせてちゃんとしゃべろう」と説得すると語った。