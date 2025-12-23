Photo: はらいさん

コスパ、シンプルにバグってると思いました。

スマホ関連グッズやトラベルアイテム、インテリア雑貨などが税込330円から購入できる3COINS（スリーコインズ）。

低価格でありながら、機能性抜群のアイテムを今年もいくつか試すことができましたが、その中でも特にコスパに優れていると感じた商品を4つまとめてご紹介します。

税込330円とは思えないiPhone用ガイド付きガラスフィルム

Photo: はらいさん

今年試した3COINSの商品で最も驚かされたのが、こちらのガイド付きガラスフィルム。専用キットを載せて、シートを引っ張るだけで簡単にガラスフィルムが貼れてしまう優れモノで、税込330円とは思えないクオリティに驚愕しました。

（記事執筆時点では）iPhone 17シリーズやiPhone Air向けのフィルムが販売されていないのが惜しいポイントに感じましたが、誰でも簡単に貼れるガラスフィルムとして、非常にコスパに優れたアイテムなのは間違いないかと。

紐がほどけず、災害時にも役立ちそうな伸びる靴紐

Photo: はらいさん

3COINSの結ばない伸びる靴紐も、オススメしたいアイテム。脱ぎ履きに時間を要する靴（ハイカットのコンバースなど）の紐をこれに変えることで脱ぎ履きが楽になります。

靴紐が垂れて見栄えが悪くなることもなく、サッと脱ぎ履きできるという意味で、災害時においても活躍しそうな万能靴紐です。一足分のゴム靴紐は税込330円。

旅行先で大活躍。開封後すぐに履ける圧縮靴下

Photo: はらいさん

防災アイテムの1つとして登場した3COINSの圧縮靴下。非常にコンパクトなサイズ感なので、携帯性にとても優れているのが強みです。

筆者の場合、海外旅行先で小さなバッグのポケットに入れて予備の靴下として持ち歩きました。3足分の圧縮靴下が税込330円で購入できるのも嬉しいポイントです。靴下の色はそれぞれ異なるため、服や靴の色に合わせて選べるのも好印象でした。

エントリーモデルとして推せる。3COINSオリジナルのスマートウォッチ

Photo: はらいさん

健康管理目的に着けている方も多いスマートウォッチ。3COINSが販売しているモデルは、画面が大きくて見やすいのに加え、ヘルスケア面では心拍数や血中酸素飽和濃度、表皮温度の計測に対応しています。

スマホの通知を受け取ったり、軽めのワークアウトを記録したり、税込5,000円以下の予算でスマートウォッチデビューしてみたい方にオススメできる立派なエントリーモデルだと実感しました。

