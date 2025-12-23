ÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤¬µÞ¤¤ç¼ê½Ñ¤Ø¡¡É¡¤ÎÉÔÄ´¤Ç°å»Õ¤«¤é¶ÛµÞ´«¹ð
¡¡ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤¬£²£³Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¤¬£²£µÆü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍËÜ¹á»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï¡ÖµÞ¤¤ç¡¢É´ÅÄÂåÉ½¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É¡¤Î¼ê½Ñ¤Ç¡¢¼Â¤ÏÉ´ÅÄÂåÉ½¤Ï£·Ç¯Á°¤Ë£¶»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÉ¡¤ÎÂç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÉ¡¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¡¢Æð¹ü¤â¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£´£°Ç¯¤°¤é¤¤À¸³è¤·¤Æ¤¤Æ¡¢£¶»þ´Ö¤Î¼ê½Ñ¤Ç°ì±þÄ¾¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µ¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Ç»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éµÞ¤¤ç¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡É´ÅÄ»á¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¼ª¤äÏ¾¹ü¤ÎÆð¹ü¤òÉ¡¤Ë°Ü¿¢¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÝ¼éÅÞ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±£²Æü¤Ë°ËÀª¿ÀµÜ»²ÇÒ¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÍËÜ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂåÉ½¤Ë¤Ï½Ñ¸å²óÉü¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢£²Æü¤«¤é»ä¤É¤â¤Ï»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£