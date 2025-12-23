¤ª²È¤Ç¤â¤ª³°¤Ç¤â¡£360ÅÙ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥Æ¥é¥¹¥Ò¡¼¥¿¡¼
2024Ç¯12·î14Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅ¡¢¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Î²°Æâ¤Ç¤â²°³°¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Æ¥é¥¹¥Ò¡¼¥¿¡¼¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð´¨¤¤Åß¤Ç¤â¥Æ¥é¥¹¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥é¥¹¤Ç¤â¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ç¤â¤ªÉô²°¤Ç¤â
ºÇ¶á¡¢¤ª²È¤«¤éÂ³¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³°¥¹¥Ú¡¼¥¹Êª·ï¤¬¿Íµ¤¤À¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´¨¤¤Åß¤â³°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸úÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¥Æ¥é¥¹¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²°³°¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£ËÉ¿åÀÇ½IPX4¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®±«ÄøÅÙ¤Ê¤é¤·¤Î¤²¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²°³°ÅÅ¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Æ¥é¥¹¤ä²°¾å¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ê¤É¼þ°Ï¤¬°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤â°Â¿´¡£
¥Ò¡¼¥¿¡¼Ä´À°¤Ï700W¤È350W¤Î2ÃÊ³¬¡£¼ó¿¶¤êµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢120ÅÙ¤«360ÅÙ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£
Ê²¤²ÐÂå¤ï¤ê¤ËÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤ÏÃÈ¤«¤¤°û¤ßÊª¡£¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤òÉ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´¨¤¤¤±¤É´¨¤¹¤®¤Ê¤¤´ÊÃ±¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¤³¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ë¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤È¥°¥ì¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï1Ëü9800±ß¡£¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Source: ¡Þ0