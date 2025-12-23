シャオミ・ジャパンは、自分で簡単に取り付けることができ、キーレスでロック操作が可能な「Xiaomi セルフインストール スマートロック」を2025年12月23日（火）より日本で発売開始します。実売価格はキーパッド付属なしが1万2980円、キーパッド付属ありが1万8800円（いずれも税込）。

「Xiaomi セルフインストール スマートロック」

早割キャンペーンとして、2025年12月23日〜2026年1月7日の期間、キーパッド付属ありがキャンペーン価格1万6800円でお得に購入可能。対象となる販売チャンネルは、Xiaomi Store各店舗や公式サイト、楽天・Amazonのシャオミストアです。

記事のポイント 工事不要で取り付けできるスマートロック。スマホやパスワードなど、様々な方法で施錠／解錠できるので、家族や友人などとキーを共有しやすく、便利に利用できます。

本製品は、通常の鍵付きドアに対して、ドリルなどで穴を開けずに後付けできる設計で、賃貸マンションやアパートに住んでいる人や、家族やゲストの出入りが多い家庭に最適です。

施錠はオートロック機能をサポートしており、解錠方法は複数のオプションに対応しています。

解錠オプション

・固定パスワード※1

・指紋認証※1

・期間限定パスワード※1

・ワンタイムパスワード※1

・Bluetoothによる解錠（スマートフォン経由）

・リモート解錠

・鍵による解錠

・音声操作※2

※1 Xiaomi セルフインストール スマートロック（キーパッド付属）のみ対応。

※2 音声操作には、Alexa・Google・Apple などのサードパーティ エコシステムへの接続と、音声操作機能の有効化が必要です。

Xiaomi HomeやMatterエコシステムにも対応しているのでスマートホーム機器間の連携もスムーズです。

WiFiとBluetoothの同時接続に対応し、ロック状態の確認、ログ閲覧、アラート通知の受信、家族の帰宅通知など、リアルタイムで状況を把握できます。

また、複数のシステム保護により高度なセキュリティを実現し、10万回を超える施錠／解錠テストにより安心して使用できます。

本体は2450ｍAhのリチウム電池を実装。約6か月間持続するため、頻繁に充電する手間を省けます。充電時は電池を取り出し、Type-Cで充電することが可能です。キーパッドは単三電池2本を使用し、約9か月持続します。

シャオミ・ジャパン 「Xiaomi セルフインストール スマートロック」 発売日：2025年12月23日 実売価格：キーパッド付属なし／1万2980円、キーパッド付属あり／1万8800円（税込）

