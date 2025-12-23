元TBS枡田絵理奈アナ、共演俳優からの豪華差し入れ公開「山積みされててすごい」「最高のご褒美」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈が12月22日、自身のInstagramを更新。人気俳優からの差し入れを公開し、注目が集まっている。
【写真】39歳元TBS美人アナ「太っ腹すぎる」共演俳優からの豪華差し入れ
テレビ新広島の経済情報番組「そ〜だったのかンパニー」（毎週日曜あさ8時25分〜）で、俳優の八嶋智人とともにMCを務めている枡田アナ。「八嶋さんからの差し入れ ありがとうございます！」「みんな大好き、あなごめしうえの しかも大」と創業明治34年「あなごめしうえの」の「あなごめし弁当（大）」がテーブルの上に山のように積まれた写真を投稿した。また、蓋を開けた弁当の写真も披露し、「美味しくいただきました」とつづった。
この投稿に、ファンからは「山積みされててすごい」「豪華すぎる」「差し入れのセンス抜群」「これは間違いない」「太っ腹すぎる」「最高のご褒美」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
