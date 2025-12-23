【20周年「ハンサムライブ」本番目前】青柳塁斗の“個人的注目ポイント”は？＜モデルプレスインタビュー＞
【モデルプレス＝2025/12/23】アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」の20周年公演「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」が、12月27日、28日の2日間、パシフィコ横浜国立大ホールにて開催。モデルプレスでは同イベントに出演する青柳塁斗にインタビューを実施し、本番を控える心境を聞いた。
【写真】アミューズ俳優が豪華集結 20周年「ハンサムライブ」出演者の圧巻ビジュアル
― 12月に入り、「Amuse Presents 20th Anniversary ULTRA HANDSOME LIVE 2025“ZERO”」の本番がいよいよ近づいてきました。準備を進める中で、「これぞハンサムライブだ！」と感じる瞬間や、大変さを実感する瞬間があれば教えてください。
青柳：リハに全員が集まらないため立ち位置とかが本番前日くらいまでなかなかわからない。振り付けとかよりも立ち位置移動にてんやわんやしてる風景はハンサムって感じですね。
― 20周年イヤーとなる今年は「チーム・ハンサム！」としての企画が多数実施され、改めて「ハンサム」の歴史を振り返る機会となりました。青柳さんは、「チーム・ハンサム！」の歴史を振り返ってどんなことを感じましたか？また、長い時間を共にしてきたからこそ、メンバーだからこそ感じる絆を実感する瞬間はありますか？
青柳：20年で、会場も大きくなったなぁ、持ち曲も多くなったなぁ。ふざけている時間が長い。笑っている時間が多い。
― 青柳さんにとって「チーム・ハンサム！」、そして「ハンサムライブ」とはなんですか？
青柳：実家。戻ってくる場所がある。頼りになる場所。
― 最後に、ファンの皆さんに特に楽しみにして欲しい部分や、個人的な注目ポイントがあれば教えてください。
青柳：曲数と、衣装と、ゲスト。そして様々なグッズ！とにかく、何もかもがULTRAです！
アミューズ所属俳優による恒例のファン感謝祭「SUPER HANDSOME LIVE」、通称「ハンサムライブ」は2005年から歴史を重ね、歌・ダンス・ミュージカル・フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、これまで数々のスターを輩出してきた。20周年公演となる今回は、チーム・ハンサム！の聖地であるパシフィコ横浜国立大ホールにて開催される。
今回の出演者は、青柳塁斗、猪塚健太、岩崎友泰、植原卓也、太田将熙、甲斐翔真、小関裕太、徳永智加来、新原泰佑、林優大、東島京、兵頭功海、平間壮一、福崎那由他、細田佳央太、松岡広大、松島庄汰、水田航生、溝口琢矢、本島純政、山崎光（※「崎」は正式には「たつさき」）、渡邊圭祐の総勢22人となる。
