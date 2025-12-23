「水ダウ」“名探偵津田”最新作、TVer配信6日間で436万再生突破 バラエティの歴代最高更新
【モデルプレス＝2025/12/23】TBS系「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜 前編」が、2025年12月17日に放送。民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、配信開始から6日間で436万再生を突破し、歴代バラエティ番組の最高記録を達成した。
【写真】水ダウ「名探偵津田」美女3人が話題沸騰 元子役・アイドルも
TVerではこれまで、2024年12月18日に放送され、TVerで配信された「名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜完結編」が429万再生を突破し、配信されたすべてのバラエティ番組における配信開始後8日間（※）の再生数の歴代最高記録だった。今回の記録は、番組自身が持つ記録を塗り替えての達成となった。
「水曜日のダウンタウン」は、芸能人・有名人たちが自分だけが信じる“説”を独自の目線と切り口でプレゼン。その“説”についてVTRで、またはスタジオメンバーとのトークで検証を行っていくバラエティ番組。「名探偵津田」は番組の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた、ダイアン・津田篤宏による人気企画だ。
TVerでは現在、再生数436万を突破した12月17日放送・配信の「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜 前編」を配信中。12月24日の完結編「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜 後編」の放送・配信前に視聴できるほか、「名探偵津田」の過去エピソードも期間限定で配信している。
【2026年1月21日（水）まで配信】
「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜 前編」（2025年12月17日放送回）
「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 ほか」（2023年1月25日放送回）
「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 第2弾」（2023年11月8日放送回）
「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 第2弾〜完結編」（2023年11月15日放送回）
「名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜」（2024年12月11日放送回）
「名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜完結編」（2024年12月18日放送回）
「名探偵津田“長袖”SP」（2025年12月3日放送回）
◆「水ダウ」名探偵津田4話、再生回数が歴代バラエティTOPに
◆「水ダウ」ダイアン津田篤宏の人気企画・名探偵津田
◆「名探偵津田」全7エピソード／TVer配信ラインナップ
