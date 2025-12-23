Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」Baby、色白美肌際立つ「すっぴんリップ」姿公開「完成度高い」「レベチ」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/12/23】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している “Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が12月22日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「ラヴ上等」塗装業美女「肌が陶器レベル」衝撃のすっぴん姿
鈴木は「すっぴんリップですみません」「常にどうってことねえ精神」とつづり、フードにファーがあしらわれたホワイト系のスウェット姿を複数枚投稿。美しい色白素肌が際立つすっぴん姿でしゃがみ込み、笑顔を見せている。
この投稿には「別人級」「肌が陶器レベルに綺麗」「ナチュラルで可愛い」「雰囲気変わる」「すっぴんの完成度高い」「レベチ」などの反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴ上等」塗装業美女「肌が陶器レベル」衝撃のすっぴん姿
◆鈴木ユリア、すっぴんリップ姿を公開
鈴木は「すっぴんリップですみません」「常にどうってことねえ精神」とつづり、フードにファーがあしらわれたホワイト系のスウェット姿を複数枚投稿。美しい色白素肌が際立つすっぴん姿でしゃがみ込み、笑顔を見せている。
◆鈴木ユリアの投稿に反響
この投稿には「別人級」「肌が陶器レベルに綺麗」「ナチュラルで可愛い」「雰囲気変わる」「すっぴんの完成度高い」「レベチ」などの反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】