冬も頼れる「ボーダー柄」！【studio CLIP】40・50代が真似したい「サマ見えコーデ」

暗いトーンの洋服を選びがちな冬。コーデの地味見え問題を解決するなら、一点投入でアクセントになるボーダー柄のアイテムを取り入れてみて。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】のおしゃれスタッフさんを参考に、ボーダー柄のトップスを使った最旬コーデをお届け。カジュアルながらもきれい見えが狙えるスタイルを選んだので、ぜひトライしてください。

さり気なくボーダー柄を仕込んでこなれ見え

【studio CLIP】「アソートラウンドヘムロングスリーブTシャツ」\3,490（税込）

ざっくりとしたセーターとAラインスカートを合わせた女性らしいコーデ。ドロップショルダーのゆったりとしたセーターを重ねて、こなれ見えしつつ体型カバーも狙えます。インナーにボーダー柄のTシャツを仕込むことで、淡色コーデの野暮ったさを回避できそう。カジュアルに寄りすぎないよう、足元は光沢のあるレザー調のシューズで大人っぽさをキープして。アクセントとして色物のバッグを投入するのも◎

ブラウンのボーダー柄セーターで上品カジュアルに

【studio CLIP】「3ゲージスプレーヤーンボーダープルオーバー」\4,193（税込・セール価格）

ミドル世代がデイリーコーデに取り入れるなら、上品で落ち着いた雰囲気を放つブラウンのボーダー柄セーターがおすすめ。今季のトレンドカラーとしても注目されており、一点投入で鮮度アップが狙えます。ざっくりとした編み目とボリュームのある袖で、女性らしい抜け感のある着こなしが叶いそう。アクセントとして白Tシャツを仕込めば、大人っぽさもこなれ感も備わった最旬ルックに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Emika.M