歴代総理の似顔絵が入った湯飲みを作り続けてきた、岐阜県土岐市の山志製陶所。振り返ればいろいろありました。

【写真を見る】“働いても働いても”生産が追いつかない？歴代総理の似顔絵入った湯飲み 高市総理加わり注文殺到 ｢うれしい悲鳴｣

（山志製陶所 加藤貴仁専務）

※10月2日 自民党総裁選 開票日2日前 10月2日

「小泉（進次郎）さんが（新総裁に）なったら個人的にはうれしい」

※10月6日 総裁選開票日2日後 10月6日

「小泉さんは人気があると思っていたが、高市さんも女性初で注目されているので心配していない」

※10月17日 総理指名選挙4日前 10月17日

「早く（新総理が）決まって、早くモノにして売り出したい気持ちが強い」

「“総理の湯飲み”ばかりやっているわけにはいかない…」

そして、高市総理に決まってからも、慌ただしい日々でした。



（加藤専務 湯飲み完成後 11月7日）

「いろいろな商品を待っているお客さんがいるので、総理（の湯飲み）ばかりやっているわけにはいかない。うれしい悩み」



出荷開始から2週間ほどで約2万個の注文が入る好スタート。加藤専務によれば、売れ行きは「内閣の支持率に比例する」とのことですが、さて、今の売れ行きは。

これまでに約3万5000個の注文

（小川美桜アナウンサー 12月23日）

「湯飲みは大変な人気がありましたが、その後はいかがですか」



（加藤専務）

「その後もコンスタントに売れています。おかげさまで忙しくさせてもらっている」



これまでに入った注文は約3万5000個。製陶所は、インバウンド観光客向けの湯飲みも人気で、1日約3000個の湯飲みをフル稼働で生産しています。もちろん年末も大忙しです。

（小川）「働いても働いても生産が追いつかない？」

（加藤専務）「たくさん注文をいただいて、うれしい悲鳴」

（小川）「来年の政治に期待することは？」



（加藤専務）

「物価高が問題視されている。経済を回してもらって、たくさんの方に湯飲みを手に取ってもらえたらうれしいです」