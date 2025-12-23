名古屋でいちご尽くしの冬限定スイーツ&アフタヌーンティー！さくふわ新作スコーンなど
冬の午後を彩るいちご尽くし
名古屋で極上のティー体験
冬の午後、いつものティータイムを特別な時間にしてくれる季節限定メニューが『アフタヌーンティー・ティールーム』から登場。
12月26日(金)より、甘酸っぱいいちごを主役にした新作スイーツ&ティーが順次発売されるという嬉しいニュースが届きました。
見た目も味わいも華やかなラインナップは、名古屋のスイーツ好き・ティータイム好きな女性にぜひ足を運んでもらいたい内容です。
今回は、この冬限定メニューについて詳しくご紹介します。
冬の主役スイーツ
まずは、今回の冬限定メニューで最も注目したい新作スイーツから。さくふわ贅沢スコーンで午後のひとときを。
①さくふわスコーンサンド苺
紅茶付き1,890円
12月26日(金)～2026年3月4日(水)の期間、全国の『アフタヌーンティー・ティールーム(一部店舗除く)』で販売されます。
このスコーンサンドは、紅茶との相性を第一に考えてブレンドされたローストフラワーを使って焼き上げた、さっくり&ふんわり食感が特徴。
そこにフレッシュないちごと、爽やかなレモンミルクホイップをサンドし、ストロベリージェラートと甘酸っぱいいちごソースが添えられています。
いちごのフレッシュ感とクリームのバランスが秀逸で、紅茶とのマリアージュも嬉しいひと皿です。
スペシャル企画！苺3倍の日!!
特に嬉しいのが、以下の3日間限定のスペシャル企画。
①1月15日(いちごの日)
②1月30日
③2月5日
この3日間は、通常価格にプラス300円でいちごが3倍になるというスペシャルデイです！
贅沢いちごの新ドリンク
②フルーツエードティー
ストロベリースパークリング1,100円
見た目にも華やかなフルーツエードティー ストロベリースパークリングは、果肉入りの甘酸っぱいストロベリーエードソースに、爽快な渋みのダージリンティーといちごを合わせた微炭酸ドリンク。
紅茶ベースながらすっきりとした後味も楽しめて、スイーツとの相性も抜群です。
③ストロベリーハイビスカスの
チーズクリームティー1,200円
こちらは、ハイビスカスの爽やかな酸味と柑橘の香り、濃厚なチーズクリームが重なった一杯。
柚子とレモンソースやいちごのアクセントが加わり、ティーというよりはスイーツ感覚で楽しめるドリンクです。
④季節限定ストロベリーチャイ
1,000円
冬らしさを感じさせるストロベリーチャイもラインナップに。
ストロベリー風味のチャイにコンフィチュールを添えた、甘くてほっとする味わいです。
店舗限定メニューも
⑤苺を楽しむアフタヌーンティーセット
1,880円～
4店舗限定(名古屋ではラシック店)で味わえるセットがこちら。
紅茶とのマリアージュを堪能できる、14時～提供の贅沢すぎるセット！
定番のアフタヌーンティースイーツといちごスイーツからお好みで3品をセレクト。
またフレッシュフルーツショートケーキ 苺(ハーフ)とフレッシュフルーツタルト 苺、フレッシュフルーツパフェ 苺とプリンのアラモード(ハーフ)の3品はプラス280円で選べます。
冬の名古屋でティータイム
『アフタヌーンティー・ティールーム』の冬限定メニューは、いちごの甘酸っぱさを軸に、紅茶との組み合わせを思う存分に楽しめます！
心も体もほっと温まる、午後のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
今回、紹介した冬限定の華やかなメニューは、12月26日(金)を皮切りに順次展開していき、最終は2026年3月4日(水)まで。
名古屋ラシックや松坂屋名古屋店など、お近くの店舗でぜひチェックしてみてください。