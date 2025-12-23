冬の午後を彩るいちご尽くし

名古屋で極上のティー体験

冬の午後、いつものティータイムを特別な時間にしてくれる季節限定メニューが『アフタヌーンティー・ティールーム』から登場。

12月26日(金)より、甘酸っぱいいちごを主役にした新作スイーツ&ティーが順次発売されるという嬉しいニュースが届きました。

見た目も味わいも華やかなラインナップは、名古屋のスイーツ好き・ティータイム好きな女性にぜひ足を運んでもらいたい内容です。

今回は、この冬限定メニューについて詳しくご紹介します。

冬の主役スイーツ

まずは、今回の冬限定メニューで最も注目したい新作スイーツから。さくふわ贅沢スコーンで午後のひとときを。

①さくふわスコーンサンド苺

紅茶付き1,890円

12月26日(金)～2026年3月4日(水)の期間、全国の『アフタヌーンティー・ティールーム(一部店舗除く)』で販売されます。

このスコーンサンドは、紅茶との相性を第一に考えてブレンドされたローストフラワーを使って焼き上げた、さっくり&ふんわり食感が特徴。

そこにフレッシュないちごと、爽やかなレモンミルクホイップをサンドし、ストロベリージェラートと甘酸っぱいいちごソースが添えられています。

いちごのフレッシュ感とクリームのバランスが秀逸で、紅茶とのマリアージュも嬉しいひと皿です。

スペシャル企画！苺3倍の日!!

特に嬉しいのが、以下の3日間限定のスペシャル企画。

①1月15日(いちごの日)

②1月30日

③2月5日

この3日間は、通常価格にプラス300円でいちごが3倍になるというスペシャルデイです！

贅沢いちごの新ドリンク

②フルーツエードティー

ストロベリースパークリング1,100円

見た目にも華やかなフルーツエードティー ストロベリースパークリングは、果肉入りの甘酸っぱいストロベリーエードソースに、爽快な渋みのダージリンティーといちごを合わせた微炭酸ドリンク。

紅茶ベースながらすっきりとした後味も楽しめて、スイーツとの相性も抜群です。

③ストロベリーハイビスカスの

チーズクリームティー1,200円

こちらは、ハイビスカスの爽やかな酸味と柑橘の香り、濃厚なチーズクリームが重なった一杯。

柚子とレモンソースやいちごのアクセントが加わり、ティーというよりはスイーツ感覚で楽しめるドリンクです。

④季節限定ストロベリーチャイ

1,000円

冬らしさを感じさせるストロベリーチャイもラインナップに。

ストロベリー風味のチャイにコンフィチュールを添えた、甘くてほっとする味わいです。

店舗限定メニューも

⑤苺を楽しむアフタヌーンティーセット

1,880円～

4店舗限定(名古屋ではラシック店)で味わえるセットがこちら。

紅茶とのマリアージュを堪能できる、14時～提供の贅沢すぎるセット！

定番のアフタヌーンティースイーツといちごスイーツからお好みで3品をセレクト。

またフレッシュフルーツショートケーキ 苺(ハーフ)とフレッシュフルーツタルト 苺、フレッシュフルーツパフェ 苺とプリンのアラモード(ハーフ)の3品はプラス280円で選べます。

冬の名古屋でティータイム

『アフタヌーンティー・ティールーム』の冬限定メニューは、いちごの甘酸っぱさを軸に、紅茶との組み合わせを思う存分に楽しめます！

心も体もほっと温まる、午後のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

今回、紹介した冬限定の華やかなメニューは、12月26日(金)を皮切りに順次展開していき、最終は2026年3月4日(水)まで。

名古屋ラシックや松坂屋名古屋店など、お近くの店舗でぜひチェックしてみてください。

