¡Ú¸©±Ä»ÜÀß½é¡ÛŽ¢ÁðÆåµå¾ìŽ£¤Î°¦¾ÎŽ¢¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁðÆåŽ£Î¬¾Î¡È¤·¤º¥¹¥¿¡É¤Ë¡Ä¸©ºâÀ¯ÂÐºö¤ÇÆ³Æþ¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥ÄŽ¢ÀÅ²¬Å´Æ»Ž£¤¬¼èÆÀ(ÀÅ²¬)
ÀÅ²¬¸©¤Ï23Æü¡¢ÁðÆåµå¾ì¤Ë¡¢´ë¶ÈÌ¾¤Ê¤É¤ò°¦¾Î¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¸¢Íø¡Ö¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡×¤ò¡ÖÀÅ²¬Å´Æ»¡×¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¸©¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
23Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÅ²¬»Ô¤Î¸©±Ä¡¦ÁðÆåµå¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê°¦¾Î¤Ï¡Ö¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁðÆå¡×Î¬¤·¤Æ¡È¤·¤º¥¹¥¿¡É¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÏºâÀ¯·òÁ´²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÁðÆåµå¾ì¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í2¼Ò¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÀÅ²¬Å´Æ»¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿ÀÅ²¬Å´Æ»¤ÎÀî°æ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÀÅ²¬Å´Æ»¡¡Àî°æ ÉÒ¹Ô ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅÁÀâ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£Ìîµå¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÅ¼Ö¤Î±èÀþÁ´ÂÎ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ëµå¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÀÅ²¬Å´Æ»¤È¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ç¯´Ö1100Ëü±ß¤Î¥é¥¤¥ÄÎÁ¤Ï»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£