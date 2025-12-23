楽天の西口直人投手（２９）が２３日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、３５００万円増の年俸５０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。２３年９月の右ひじトミー・ジョン手術から復活した今季、すべて中継ぎで５２試合に登板して３勝１敗１セーブ３１ホールド、防御率１・０７と救援陣を支える働きをみせた。侍ジャパンにも選ばれて１１月の韓国代表との強化試合にも登板。来季に向けては「任せていただいた場面を投げるのが自分の中の目標」と言いながらも、「先発に挑戦させていただきたい、というところは去年から伝えている」と先発起用を目指していくと決意を語った。

リハビリのときから先発を目指して取り組んできたと話し、「ターニングポイントじゃないですけど、オープン戦が勝負所になってくると思う」と実戦で適性をみせて先発ローテーション入りを狙うつもりだ。「手術を経てパワーアップした実感がある」という、１番自信のある直球を軸にしながら、「緩急というところはすごく大事になってくると思う」とカーブの割合も増やしていく意向をみせるなど、頭の中はすでに先発モード。まずはキャンプから首脳陣にアピールして、今季とは違う形でチームの力になる。