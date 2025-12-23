楽天の内星龍投手（２３）が２３日、本拠地の楽天モバイルで契約交渉に臨み、１３００万円増の年俸４４００万円でサインした（金額はいずれも推定）。来季からチームに加わる前田健太投手（３７）について、「普通に見に行っていた立場なんで。昔の自分に言ってやりたいですね、前田さんと一緒に野球するよって」と笑顔を見せながら、「あの年齢で海外でやられていて、やっぱりすさまじいメンタルと能力という部分がある。いろんなことを学びたいですし、吸収したい」と心待ちにしていた。前田が入団会見で選手たちに、ＤＭでいいから連絡を希望していたことについては「最初は生で、しっかりしゃべって。あえて（ＤＭを）しませんでしたってアピールしたいです」と初対面の印象を大事にするつもりだ。

今季は「先発と中継ぎを９回繰り返して、もう経験できることのない１年だったと思う」。貴重な経験を糧に、来季の目標として開幕投手と掲げた。そこに向けてスピード強化を意識すると話し、「真っすぐをもう１段階、２段階速くして、バランスも意識しながらやっていきたい」と意欲をみせた。来季は先発一本で起用されるためにも、オフにレベルアップを目指す。