¾®ÎÓÎéÆà¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¡¡É×¤¬ÂåÉ®¤ÇÊó¹ð¡ÖÊì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÎÓÎéÆà¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¾®ÎÓÎéÆà
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¼ê¤¬Ëã¿ì¤ÇÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÂåÍý¤ÇÉ×¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Êì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡½Ð»ºÁ°¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö·ì°µ¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â²á¤®¤Æ´í¸±¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÉÂ¾²¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡¢2016Ç¯6·î¤ËÎ®¤ìÀ±¡ù¤¿¤¤¦¤¨¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯10·î¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£25Ç¯6·îËö¤Ë¡ÖËÜÆü6·î30Æü¡¢º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä»ä¤¿¤Á¡¢·ëº§¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£8·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¾®ÎÓÎéÆà
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¶ÛµÞ¤ÎÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¥¿±¹â·ì°µ¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¼ê¤¬Ëã¿ì¤ÇÆ°¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÂåÍý¤ÇÉ×¤¬½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Êì»Ò¤È¤â¤ËÌµ»ö¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡½Ð»ºÁ°¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö·ì°µ¤Î¿ôÃÍ¤¬¹â²á¤®¤Æ´í¸±¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤ÇÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÉÂ¾²¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡¢2016Ç¯6·î¤ËÎ®¤ìÀ±¡ù¤¿¤¤¦¤¨¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢20Ç¯10·î¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£25Ç¯6·îËö¤Ë¡ÖËÜÆü6·î30Æü¡¢º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä»ä¤¿¤Á¡¢·ëº§¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£8·î¤ËÂè2»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£