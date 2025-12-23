¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ 7000±ß°ú¤²¼¤²Êý¿Ë¤òÈ¯É½
¡¡ÌÐÌÚ³°Ì³Âç¿Ã¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ò7000±ß°ú¤²¼¤²¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ°ú¤²¼¤²Êý¿Ë¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤ò18ºÐ°Ê¾å10Ç¯´ÖÍ¸ú¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤Î¾ì¹ç¡¢¸½¹Ô¤Î1Ëü5900±ß¤«¤é7000±ß°ú¤²¼¤²8900±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡18ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï5Ç¯´ÖÍ¸ú¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂç1Ëü900±ß¤Ç¤·¤¿¤¬4400±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Î5Ç¯ÍÑ¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÏÇÑ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈË¡²þÀµ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÍèÇ¯7·î¤Ë¤â°ú¤²¼¤²¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë