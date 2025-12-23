「ＳＧ・第４０回スーパースター王座決定戦」が２７〜３１日に埼玉県の川口オートレース場で開催される。このＰＲのため、川口市経済部公営競技事務所の荒井大樹主査ら関係者が２３日、今大会に出場する佐藤励（２５）＝川口・３５期＝と、同場のイメージガールを務める夜道雪（よみち・ゆき）を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

年末の“オートレースの聖地”川口を彩る『スーパースターフェスタ』には、今年も全国トップクラスの選手が集結。今年ＳＧ２冠の佐藤励も当然、有力候補の一人だ。

２０２１年１１月の選手登録から４年で、年間の賞金王とＭＶＰを視界に捉えるまでに成長。特に４月当地のオールスターはＳＧ初優出での６連勝完全Ｖという偉業だった。

「自分でもよく分からないまま獲れた。奇跡的でした。ただ、（１１月飯塚の）日本選手権は優勝戦が一番いい状態で臨めて大きな自信になりました」と経験値アップを実感。「賞金王もＭＶＰも意識しないと言ったらうそになりますが、獲らないつもりもありません（笑）。自分のできる準備をして、それをぶつけられれば」と大会初出場でも気後れは全くない。

売り上げ目標は２８億円に設定。９月の世界陸上女子１００メートル障害で準決勝進出の活躍を見せ、そのビジュアルからも注目を集めている中島ひとみが３０日に来場するなど、多彩なイベントを用意している。２７、３０、３１日に来場して試走先導を行う夜道が「川口の選手を応援しています」と話すと、佐藤励も「力になります」と笑顔でうなずいた。