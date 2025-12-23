¡¡Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎÅÔ±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú±ÇÁü¡Û²Ð»ö¤Î¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì

¡¡23Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÉðÂ¢Ìî»ÔÎÐÄ®¤Ë¤¢¤ëÅÔ±Ä½»Âð¤Î4³¬¤Ç¡ÖÎÙ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÌ¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É16Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡µß½õ¤µ¤ì¤¿½÷À­1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¶á¤¯¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤Î°ìÉô¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï70Âå¤Î½÷À­¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»àË´¤·¤¿½÷À­¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë