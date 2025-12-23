ÅÔ±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö ½÷À1¿Í»àË´
¡¡Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ÎÅÔ±Ä½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÉðÂ¢Ìî»ÔÎÐÄ®¤Ë¤¢¤ëÅÔ±Ä½»Âð¤Î4³¬¤Ç¡ÖÎÙ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÌ¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É16Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µß½õ¤µ¤ì¤¿½÷À1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Ë¤ÏÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¶á¤¯¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤Î°ìÉô¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï70Âå¤Î½÷À¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»àË´¤·¤¿½÷À¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë