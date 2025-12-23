福岡・博多を拠点とするアイドルグループHKT48の地頭江音々（25）のセカンド写真集のタイトルとカバーが23日、公開された。

タイトルは、「HKT48 地頭江音々卒業写真集 ねね」となった。発売は来年1月15日。

23年に発売されたファースト写真集「彼女の名前」から約3年、グループからの卒業を控え、その名前を何度も呼んでほしいという思いから決定したという。

さらに、帯コメントも公開。「いつか、どこかの街角で見かけたら、そっと“彼女の名前”を呼んでほしい。ねねならきっと、変わらないまなざしで懐かしく振り向いてくれるはずだ」と記された。

同作は、地頭江からの「卒業したあとの私の姿を想像して欲しい」というリクエストのもとに北海道でロケを敢行。「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取ったような作品となっている。

街並みで過ごす1コマ、遊園地ではしゃぐ笑顔、おいしそうにご飯を食べる姿など、1カットごと、1ページをめくるごとに地頭江の「未来」を感じさせる、メッセージを込めた1冊。また、ファースト写真集以来のランジェリー、水着カットも収録されている。

地頭江は「卒業を記念してセカンド写真集を出させていただけることになりました！ HKT48で過ごした時間が結んでくれたあたたかい縁で最後にこんなにすてきな写真集を残すことができて本当にうれしいです！ テーマは『卒業旅行』！9年間一緒に過ごすてきなしてき“これまで”と“これから”が、つながるような作品になっています。HKT48での思い出と一緒に愛してもらえますように」とコメントと寄せた。

地頭江は16年7月に4期生として加入し、17年からチームKIVとして活動。25年7月発売の19thシングル「半袖天使」でセンターを務めた。