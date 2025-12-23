渡辺美奈代 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が23日、自身のインスタグラムを更新。「100均」グッズを使った手作りクリスマスケーキを披露し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真一覧】“100均ダイソー”アイテムを作って渡辺美奈代が手作りした「クリスマスケーキ」

　渡辺は「シフォンケーキで簡単クリスマスケーキ」とコメントし、動画でクリスマスケーキをデコレーションする様子を公開している。

　さらにブログでは、土台となる焼き上がったシフォンケーキをナイフでカットする様子や、生クリームを泡立てていく工程など、完成までを写真付きで紹介した。

　シフォンケーキに生クリームをたっぷりと塗り、カットしたイチゴやブルーベリーを彩りよくトッピング。仕上げには「Merry Christmas」のピックを添えて、シンプルながらも華やかなクリスマスケーキを披露。また、ケーキ作りには「DAISOの紙のシフォンケーキの型」を使用したことも明かしている。

　この投稿にファンからは「とっても…素敵」「美奈代さん、パティシエみたい」「綺麗で可愛い」「クリスマスケーキお店のように上手でめっちゃ美味しそう」「絶対に美味しいクリスマスケーキ」「食べたい」などの声が寄せられていた。