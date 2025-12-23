北極圏探検などで知られる北海道・芦別市出身の探検家・角幡唯介さん（４９）が２２日、東京・紀伊國屋書店新宿本店で新刊「４３歳頂点論」（新潮文庫）のトークイベントを行った。対談相手はサッカーＪＦＬクリアソン新宿のＦＷ岡本達也（３９）。探検家とサッカー選手の異色トークとなった。

前人未到のチベット峡谷や北極探検などで生死の境目を歩いてきた角幡さんは、歳とともに落ちる体力と経験値のギャップが生じる「魔の領域」を４３歳だと考えている。本書では実際にこの歳に命を落とした植村直己さんや長谷川恒男さんらを例に挙げて独自の説を展開。イベントでは「自分なりの経験を積み重ね、大きなことができるピークが４３歳ではないか。自分も何をもって自分なのかを考えて来て、実人生に手応えがつかめるようになったのは４０過ぎてからだった」と語った。

本書は体力の衰えと闘う３０代以上のアスリートから大きな反響があるという。４０歳を迎える来年も現役を続ける岡本も感銘を受けた一人。「若い選手の会話にだんだんついていけなくなりつつある。それでも勢いを取り戻すために、会話して糸口を探るべきでしょうか」と問われると「やけどすると思いますよ」と笑いを誘いながら制止。一つの生き方として、自身が歩んできた競争がない唯一の道について語った。

角幡さんは年明けには再び極地への長旅に出る予定。いつまで極地での活動ができるかは本人にも分からないが、いずれは故郷の北海道で犬ぞりをしながら狩りをする生活も構想している。現在は鎌倉市で暮らしており「ただ、娘と妻を説得できるかどうか…」と一筋縄には行かない生活を明かしていた。