藤井聡太竜王・名人、今年は“桂馬”の年「変化を求めた一年」
藤井聡太竜王・名人が23日、都内で行われたABEMA将棋チャンネル『のん vs 藤井聡太竜王・名人：年末指し納め対談』囲み取材に、俳優・アーティストののんとともに登場。2025年を「“桂馬”の年」と振り返った。
【写真】カワイイ！扇子を手に微笑むのん＆藤井聡太
「今年を将棋の駒に例えて表すと？」という質問を受けた藤井竜王・名人は、「将棋に絡めた質問をよくいただくのですが、『今年を将棋の駒に例える』というのは今回が初めてで意表を突かれている」と苦笑い。
その後、“桂馬”と回答し「今までとは違った（将棋の）指し方を試みて、変化を求めた一年だったので、トリッキーな動きをする桂馬がいいんじゃないかなと思いました」と理由を述べた。そして来年は「それをさらに良い形にしていきたい」と抱負も語った。
同番組は、のんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』と、将棋チャンネルの特別対局として27日午前10時よりABEMAにて無料配信される。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。つらい過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。今年9月より配信されている。
