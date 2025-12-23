¤Î¤ó¡¡ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¥Ý¥Æ¥Á¡¢¥Á¥ç¥³¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡Ö¶Ø»ß¡×¤â¡¡º£Ç¯¤Ï¤´Ë«Èþ¤Ë¡Ö¤½¤Î3¤Ä¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ£°æÁïÂÀ6´§¡Ê23¡Ë¡áÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦´ýÀ»¡¦´ý²¦¡¦²¦¾¡á¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐ¶É¡Ö¤Î¤óvsÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡§Ç¯Ëö»Ø¤·Ç¼¤áÂÐÃÌ¡×¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£ÉáÃÊ¡¢¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î29Æü¤è¤êÇÛ¿®¤ÎABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×¡ÊNetflix¤ÇÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¡Ë¤Ç¼ç±é¡£Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òºÍÇ½¤È°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¼è¤êÌá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤Î½÷À´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤òÉ½¤¹¡È¶ð¡É¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÈô¼Ö¡×¤È²óÅú¡£½÷Í¥¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¢³¤³°¤Ç¤â³èÆ°¡£¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤º¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤À1Ç¯¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢¤ªÈ©¤È¤«¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¤«¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤«¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤Î3¤Ä¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Ë«Èþ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ï»Å»ö¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ë¤â¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï27Æü10»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£