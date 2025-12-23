±ïµ¯Êª¡ÖÉ±¤À¤ë¤Þ¡×¤Å¤¯¤êºÇÀ¹´ü¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¡×¤ÇÀµ·î¤Î½àÈ÷¤â¡¡Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸ÈÎÇäºÇ½ªÆü¤Ë¹ÔÎó1»þ´ÖÈ¾¡¡¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥¢¥á²£¡×¤âÂç¤Ë¤®¤ï¤¤
Àµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬³ÆÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¡¦ÃÝÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ìµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ìÀµ·î¤ËÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦±ïµ¯Êª¤Î¡ÖÉ±¤À¤ë¤Þ¡×ºî¤ê¤¬º£¡¢ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤Û¤Û¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°¦¤é¤·¤¤É±¤À¤ë¤Þ¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î¤Ë±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ³Æ²ÈÄí¤ËÉ±¤À¤ë¤Þ¤òÇÛ¤ë¡ÖÅê¤²¹þ¤ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¼êºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢1ÂÎ¤Î´°À®¤Ë¤Ï1½µ´Ö¤«¤é10Æü´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¦É²¡¦¾¾»³±Ø¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÇØ¾æ¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¡×¤Ç¤¹¡£
¾¾»³¹©¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬¼«¤éÃÝ¤òÀÚ¤ê¡¢À½ºî¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¹â¤µ¡¢Ìó3¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤Ë¤·¤áÆì¤Ê¤É¤ò¾þ¤êÉÕ¤±´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ¤Ï¡ÖÃÝ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÀÚ¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Ìç¾¾¤Î·Á¤¬¸«¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃ£À®´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦É²¸©Æâ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸©³°¤ÎÊý¡¹¤âÂ¿¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¾þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
23Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¡£
ÆüÃæ¤Ç¤â9.8ÅÙ¤Þ¤Ç¤·¤«µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢23Æü¤¬2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤ÎÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢³ô¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¡£°ì³ÍÀé¶â¡£¤·¤«¤âº£Æü¤ÏÆü¤¬¤¤¤¤Æü¤Ê¤Î¤Ç¡£ÆÒ¤ÎÆü¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¡ÈÌ´¡É¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¡Ö1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ¥Ð¥¹¤È¤«ÃÏ²¼Å´¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡¢1»þ´ÖÈ¾ÊÂ¤Ö¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¿¿Åß¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬3ËÜÆþ¤ê¤Ç120±ß¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¦¥¿¥Þ¥Í¥®¡¦¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤â¡¢Âç¤¤Ê¤¶¤ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Î500±ß¡£
¤É¤ÎÌîºÚ¤â¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇÊÂ¤Ö¤³¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢¡È¥Ï¥Þ¤Î¥¢¥á²£¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¹¿Ê¡»û¾¾¸¶¾¦Å¹³¹¡×¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¥é¥Ð¥¬¥Ë¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿½÷À¤â¥«¥Ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢¡Ö1Ëü3000±ß¡£¤ªÀµ·î¤Ê¤Î¤ÇÊ³È¯¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢24Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÏÄ«¤«¤éÎä¤¿¤¤±«¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï23Æü¤è¤ê¤â3ÅÙÄã¤¤7ÅÙÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¿¿Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£