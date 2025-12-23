½°±¡²ò»¶¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÍý²òÉ¬Í×¡¡°Ý¿·Æ£ÅÄ»á¡¢Äê¿ô¸º¼Â¸½¤Ë°ÕÍß
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï23Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®²ÃÌÁ¼ÒÊÔ½¸¶ÉÄ¹²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢½°±¡²ò»¶¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤Æ¤â»²±¡¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¹½¿Þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£À¯¸¢¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¹ñÌ±¤ËÍý²ò¤òÆÀ¤ëÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡²ò»¶¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯À¯ºö½¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢À¯ºö¼Â¸½¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤È¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤¦¤Þ¤¯Áªµó¶è¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢Ï¢·È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£