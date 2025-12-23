¶¨²ñ¤±¤ó¤ÝÊÝ¸±ÎÁ9.9¡ó¤Ë²¼¤²¡¡26Ç¯ÅÙ¡¢34Ç¯¤Ö¤ê
¡¡Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¼Ò°÷¤éÌó4ÀéËü¿Í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÁ´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ¡Ê¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡Ë¤Ï23Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤òÁ°Ç¯ÅÙÈæ0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î9.9¡ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤ÆºâÀ¯¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£°ú¤²¼¤²¤Ï¡¢Á°¿È¤Î¡ÖÀ¯ÉÜ´É¾¸·ò¹¯ÊÝ¸±¡×»þÂå¤Î1992Ç¯ÅÙ°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£Æ¯¤¼ê¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡23Æü¤Î±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£12Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ10.0¡ó¡ÊÏ«»ÈÀÞÈ¾¡Ë¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£03Ç¯ÅÙ¤Ï0.3¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÞÍ¿¤â´Þ¤á¤¿»»ÄêÊý¼°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¼Â¼ÁÅª¤Ê°ú¤¾å¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·îËö¤´¤í¤Ë·è¤á¤ë¡£