¡¡ºå¿À¤Ï23Æü¡¢µåÃÄ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷»Ò¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Women¡×¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂç²¼À¿°ìÏº»á¤¬¡¢1·î1Æü¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç²¼»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Women¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²¼À¿°ìÏº¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¼ê¤Î¤´»ØÆ³¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±»á¤Ï19Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£22Ç¯¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£Ç¯¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£