「160万円の壁」がよくわからず、年末のシフト調整に困っています。結局どこまで働けば「損しない」の？
そもそも「160万円の壁」って何？
160万円の壁は、配偶者特別控除に関わるものです。これまでは150万円だったものが2025年以降は160万円に拡大されました。
・パート（妻）年収160万円
・扶養者（夫）自分の所得から配偶者控除を受ける
この構図で、パートの年収が160万円を超えると、夫が受けられる控除額が徐々に小さくなります。ただし、160万円を超えてもすぐにゼロになるわけではなく、年収201万円までは控除が段階的に減るだけです。
つまり、160万円を超えた瞬間に手取りが急激に減る「急カーブ」は存在しません。「150万円＝損」というのは誤解なのです。
実際、160万円を超えると“損”なの？
結論からいえば、160万円を少し超えても損にはなりません。夫の配偶者特別控除が減るとはいえ、パート本人の収入増のほうが大きいのが一般的です。
たとえば、160万円から170万円に増えたとして、10万円の収入アップに対し、控除減の影響はごくわずか。結果的には世帯の手取りはプラスになります。
つまり、160万円の壁は「意識はしたいけど絶対守らなきゃいけない壁」ではないのです。
本当に注意すべきは「106万円の壁」「130万円の壁」
160万円よりシビアなのは、次の2つの壁です。
【106万円の壁】
同一企業で週20時間以上・時給などの条件を満たすと、106万円を超える年収で社会保険加入が義務化される場合があります。
【130万円の壁】
夫の扶養に入っている人は、年収130万円（目安）を超えると扶養から外れて自分で社会保険料を払う必要があるため、手取り減少が大きくなります。
パート・アルバイトの「働き損」が発生しやすいのはこの130万円ラインです。
結局どこまで働けば損しないの？
年末の調整の目安をざっくりまとめるとこうなります。
【損を避けたいタイプ】
・社会保険に入りたくない（手取りを減らしたくない）
→ 年収 129万円以下 に収めるのがおすすめ。
※職場が106万円ルールに該当する場合は 105万円以下 が確実。
【手取りを最大化したいタイプ】
・「扶養にとらわれず、働けるだけ働きたい」
→ 年収 130万円を大きく超えて働く方が有利です。
中途半端に130～160万円あたりで抑えるより、160万円を越えて180万、できれば200万円以上 と伸ばすほど世帯手取りが増えやすい傾向にあります。
【160万円の壁を気にしている人】
・160万円は気にしすぎなくて大丈夫
控除は減っても損にはならず、世帯の手取りは普通に増えます。
年末にやるべきことは「今年の収入見込みの把握」
年末のシフトで迷う人の多くは、「自分の年間見込み」が曖昧になっています。
・1～11月までの給与総額を確認
・12月のシフトでいくら増えるか計算
・自分がどのタイプ（扶養維持／手取り最大）かを明確にする
これだけで、無理な調整や不安はほぼ解消できます。
160万円は“絶対超えてはいけない壁”ではない
160万円を超えても、
・配偶者控除はすぐ消えない
・手取りが減るわけでもない
・世帯の収入はむしろ増える
というポイントを押さえておけば、シフト調整で悩む必要はありません。
本当に注意すべきは「130万円の壁」、職場によっては「106万円の壁」。働き方の目的（扶養維持か、収入最大化か）を自分で決め、そのうえで年間収入の見込みを把握することが“損しない働き方”への近道です。
出典
厚生労働省『年収の壁について知ろう』あなたにベストは働き方とは？
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー