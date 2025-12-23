ゴディバの2026年バレンタイン商品「アリスのティーパーティ コレクション」。『不思議の国のアリス』のティーパーティをイメージした、キュートな全6種類のチョコレートが登場します。

色とりどりのフルーツやナッツのケーキ、香り高い紅茶など、ティーパーティーを彩るモチーフから、愛らしいアリスのキャラクターをイメージしたものまで、多彩なチョコレートが詰まったコレクションにときめく…！

家族やお友だちにプレゼントしたり、自分でゆっくり味わったりして、「アリスのティーパーティ コレクション」で思い出に残るバレンタインを過ごしましょう♪



大人かわいいパケにきゅん♪ コレクション全6種をチェック

「アリスのティーパーティ セレクション 6粒入」3942円

「アリスのティーパーティ セレクション 12粒入」6480円

「アリスのティーパーティ セレクション」は、トランプやティーセット、チェシャ猫など大人かわいいイラストがハート型の箱に描かれています。中のチョコレートの上品な佇まいにも思わずうっとり。

「アリスのティーパーティ アソートメント 4粒入」1620円

「アリスのティーパーティ アソートメント」は、ビビットなピンクカラーと白うさぎが目を引くパッケージ。ティーポットやハートのシルエットに、シーズン限定のチョコレートが加わったおしゃれなビジュアルに注目です。





「アリスのティーパーティ カレ アソートメント 6枚入」1134円

「アリスのティーパーティ カレ アソートメント 6枚入」は、コバルトブルーのパッケージがシックで素敵。ストロベリー風味のミルクチョコレートとフォンダンフレーバーのダークチョコレートがそれぞれ3枚ずつ詰められていて、ギフトにもおすすめ。

「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント 5粒入」972円

G キューブ ストラッチャテッラ

「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント 5粒入」は、2026年バレンタインシーズンより新登場の「ダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレート」を詰め込んだコンパクトなセット。チョコレートチップ入りのバニラムースをダークチョコレートで包んで、イタリアの人気ジェラート“ストラッチャテッラ”をイメージしているのだとか。

「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」1458円

「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ミニハート缶 5粒入」は、ピンクカラーのハートの缶がとってもキュート！ 「ホワイトチョコレートプラリネ」、「ミルク」、「ダーク」に、「ダーク ストラッチャテッラのG キューブ チョコレート」を新しく加えた、5粒入りのコレクションです。

「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ハート缶 10粒入」2430円

5粒じゃ足りない！という人には、10粒入りの「アリスのティーパーティ G キューブ アソートメント ハート缶 10粒入」がおすすめ。大人な印象のピンクカラーの缶が目印です。

「アリスのティーパーティ バラエティセット EC & Outlet」1万1718円

「アリスのティーパーティ バラエティセット Outlet」6696円

さらに、6種類の限定アイテムをまとめて買える欲張りなセット「アリスのティーパーティ バラエティセット EC & Outlet」と「アリスのティーパーティ バラエティセット Outlet」も登場！ ゴディバ公式オンラインショップおよびアウトレット店限定で販売予定です。



「ハートのエース」

「ハートのエース」は、香ばしいスペキュロスプラリネを繊細な薄いミルクチョコレートで包んだ一品。トップに描かれた金色のハートは、ハートのエースを表現しているのだとか。





「クール26」

ゴディバのシンボル「クール」（ハート形のチョコレート）が、100周年を記念してリニューアルして「クール26」として登場。バーガンディーカラーの丸みを帯びたハート形のホワイトチョコレートに、さわやかな酸味のラズベリーガナッシュが閉じ込められています。まろやかな甘さのなかに酸味が広がり、バレンタインに”きゅん”とときめくような甘酸っぱさが魅力です。





「ティーポット」

ティーパーティにぴったりの形がかわいい、「ティーポット」。こく深いダークチョコレートに繊細なアールグレイ風味のガナッシュを閉じ込めて、香り高いカカオと紅茶の風味を存分に楽しめます。

「ストロベリー カップケーキ」

「ストロベリー カップケーキ」は、ストロベリーのコンフィチュールとムースをミルクチョコレートのカップで包んだ一品。ピンク色のクリームに赤いチップがちりばめられ、一粒でもティーパーティを彩るスイーツのような存在感があります。

「カレ ミルクチョコレート ストロベリー​」

「カレ ミルクチョコレート ストロベリー​」は、​ストロベリー風味のなめらかなミルクチョコレート。フェミニンな雰囲気のパッケージがかわいいですね！

「カレ ダークチョコレート フォンダン 50%」

「カレ ダークチョコレート フォンダン 50%」は、​​香り深い味わいの50%ダークチョコレート。パッケージもビターなチョコレートカラーでおしゃれ♪



甘くておしゃれな「アリスのティーパーティ コレクション」で、2026年のバレンタインをもっと楽しめること間違いなし！ ぜひお近くの店舗に足を運んでみてくださいね。

◾️「アリスのティーパーティ コレクション」

販売期間：2026年1月8日（木）〜2月15日（日）（予定）

取扱店：全国のゴディバショップ、GODIVA café、ゴディバ オンラインショップ、各バレンタインデー催事場

※販売期間は商品、店舗により異なる

※取扱商品は店舗により異なる

Text：望月七愛

▶▶「バレンタイン」の記事一覧はこちらから！



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。