堀未央奈、美肩輝くノースリ衣装姿に絶賛の声「まさに女神降臨」「花柄が清楚で素敵」
【モデルプレス＝2025/12/23】元乃木坂46の堀未央奈が12月22日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開した。
【写真】29歳元乃木坂46「二の腕がスラッとしてる」色白素肌輝くノースリ姿
堀は「第6回全国大学対校男女混合駅伝 アンバサダーに就任いたしました！」と報告。「元陸上部で駅伝は色々みていて好きだったので大変嬉しく思います」とつづり、衣装姿の写真を投稿した。花がデザインされた淡いピンクの衣装からは、美しい肩をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「まさに女神降臨」「ノースリ姿が上品」「何着ても似合う」「二の腕がスラッとしてる」「花柄が清楚で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆堀未央奈、美肩輝くノースリワンピ姿披露
◆堀未央奈の投稿に「まさに女神降臨」と反響
