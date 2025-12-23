新婚の「バチェラー4」休井美郷、ハワイでの前撮りの様子公開「幻想的で素敵すぎる」「最高のロケーション」と反響
【モデルプレス＝2025/12/23】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が12月22日、自身のInstagramを更新。結婚式の前撮りの様子を披露した。
【写真】新婚の「バチェラー4」出演美女「幻想的」夫との前撮りショット
休井は「昨日からハワイにきていて、今日前撮りをしてきました」とつづり、夕暮れのビーチで撮影した動画を投稿。駆け寄ってきた夫が休井を抱き上げ、くるくると回転する幸せいっぱいの2人の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「幻想的で素敵すぎる」「最高のロケーション」「本当に幸せそう」「憧れる」といったコメントが寄せられている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
