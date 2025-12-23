【フレッシュネスバーガー福袋】税込3,500円でフードチケット3,500円分、トートバッグ、ブランケット【12月26日から店頭販売開始】
ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、福袋「HAPPY BAG 2026」を2025年12月26日(金)より数量限定で販売する。価格は税込3,500円。なくなり次第終了となる。今回初めて全店販売となる(※一部対象外店舗あり)。
福袋には、オリジナルトートバッグとブランケットといった限定オリジナルグッズに加えて、3,500円分(700円分×5枚)のフードチケットが付属する。注意点として、フードチケットは購入した店舗でのみ使用可能。税込1,000円以上の会計1回につき、1枚使用可能。チケットの有効期限は2026年3月31日までとなっている。
◆フードチケット3,500円分(700円分×5枚)
◆オリジナルトートバッグ(H200mm×W220mm)
◆オリジナルブランケット(H700mm×W1000mm)
「HAPPY BAG 2026」〈フードチケットの注意事項〉
◆購入した店舗でのみ使用可能
◆税込1,000円以上の会計で使用可能
◆1回の会計で1枚使用可能
◆他のクーポンとの併用は不可
◆モバイルオーダー、デリバリーでは使用不可
◆チケットの有効期限は2026年3月31日まで〈販売概要〉
◆販売期間:2025年12月26日(金)〜数量限定販売 ※無くなり次第終了
◆価格:3,500円(税込)
◆販売店舗:フレッシュネスバーガー全店舗
※球場、動物園、空港店舗･新宿6丁目店･千葉中央店･高田馬場店･元住吉店･東京ガーデンテラス紀尾井町店は未販売
「HAPPY BAG 2026」