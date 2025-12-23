¡Ú¥µ¥Ã¥«ー²¦¹ñÀÅ²¬¡ÛÊ¸²½ÃÛ¤¤¤¿°ì¿ÍŽ¥°½ÉôÈþÃÎ»Þ»á¤Î¡È¥µ¥Ã¥«ー¤Î»Ò¡É°éÀ®¿ÔÎÏ¤È¡ÈÀ¶¿å¤Î¥¥»¥¡É¤È¤Ï(ÀÅ²¬)
¥µ¥Ã¥«ー²¦¹ñÀÅ²¬¡£¤½¤ÎÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤¿°ì¿Í¤Ë°½ÉôÈþÃÎ»Þ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿°½Éô¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¡É¥µ¥Ã¥«ー¤Î»Ò¡É¤ò°é¤Æ¤ë-°½ÉôÈþÃÎ»Þ¤ÈÀ¶¿å¤Î¥¥»¥¡×¡£
¤³¤ÎËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°½ÉôÈþÃÎ»Þ¤µ¤ó¡£ÀÅ²¬¤Î¥µ¥Ã¥«ーÊ¸²½¤òÂè°ìÀþ¤ÇÃÛ¤¤¤¿½÷À¤Ç¤¹¡£
°½Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¥µ¥Ã¥«ー¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ½é¤Î¸øÇ§½÷À´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤ä½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°½Éô¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨»Ò¤Î°ì¿Í¤Ë¡¢¡ÉÀ¶¿åÅì¹â¹»¤Î»°±©±¨¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿°ì¿Í¤Ç¡¢¸½ºß¡¢¸©¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂç±Ý¹î¸Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Âç±Ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿°½Éô¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸©¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ ²ñÄ¹¡¡Âç±Ý ¹î¸Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤è¡£°½ÉôÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£¤Î»ä¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯ÀèÀ¸¤¬¼«Á³¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤±¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°½Éô¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°½Éô ÈþÃÎ»Þ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë»Ò¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°½Éô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤ÆÃç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ä¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤É¶¯¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°½Éô ÈþÃÎ»Þ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤ËÎø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ç»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï¡¢°½Éô¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÌ¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥Ã¥«ー·Ð¸³¼Ô¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°½Éô ÈþÃÎ»Þ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¡¢¼ê¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ê¤Ç¥Üー¥ë¤â¤Ã¤Æ½³¤é¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´Ì¤Î¾å¤ËºÜ¤»¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹©É×¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2022Ç¯¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ò¾Î¤¨¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ーÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¡¢º£¸å¡¢°½Éô¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¡£
¡Ê°½Éô ÈþÃÎ»Þ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂç»ö¤ËÂç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¤³¹¡¢¥µ¥Ã¥«ー²¦¹ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥«ーÊ¸²½¤òÃÛ¤¤¤¿°½ÉôÈþÃÎ»Þ¤µ¤ó¡£°½Éô¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£