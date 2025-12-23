今、SNSを中心に話題となっている"せいろ"。皆さんも家で使っていますか？



料理レシピサービス「クックパッド」が発表する食トレンドランキング2025では「ワンプレートせいろ」が大賞に。



さらに「グーグル」の検索ランキングでも、「レシピ」と合わせた検索で「せいろ蒸し」が急上昇ワードランキングで1位となる人気ぶり。





（客）「毎日使ってます。youtuberとか今話題になってるから。時間使わずにいろいろなものを食べられるのがいい」竹や木で作られた蒸し器である「せいろ」は、好みの野菜や肉を切って入れて、あとは蒸すだけと時短で簡単なうえ、油を使わないのでとってもヘルシー。それなのにふっくらおいしく仕上がると、忙しい人の味方、ダイエットの味方、といわれているんです。そんなブームを証明するようにレシピ動画メディアの「デリッシュキッチン」でも多くのレシピが掲載されていて、その検索数が2024年の秋から約5倍に。この人気に、「せいろ」を販売する店では…。（無印良品 静岡パルコ 青山 真実さん）「無印良品のネット販売総合ランキングで上半期1位となりました。」さらに「せいろ」グルメを提供する店でも…。（石畳茶屋 縁-en- 森 大亮さん）「『せいろ』で蒸すことで、芯まで温まって食材本来の甘味旨味を体感できる」「every.life」は、時短・簡単でヘルシー！？一家に1つ欲しくなる！今年もっとも話題の「せいろ」の魅力に迫ります。まず、やってきたのは「静岡パルコ」7階にある「無印良品」。さっそくキッチン用品コーナーに向かうと…。ありました。「せいろ」です。（無印良品 静岡パルコ 青山 真実さん）「昨年の販売開始以来の人気商品なのですが、キッチン用品部門では常に上位になるほどの人気。SNSで話題になって、より注目度が上がった気がする」そんな無印良品のせいろの特徴は…？（無印良品 静岡パルコ 青山 真実さん）「通気性がいい竹材を使用しているので、内側に水滴がたまりにくく、また、金属を使用していないのでさびにくく長く使える。使った後は、ぬるま湯で洗って、よく乾燥させるだけなので、イメージより手軽ではないかと思います」今もっとも話題になっているだけあって、手に取るお客さんも多い様子…。（客）「ほぼ毎日使ってます。追加購入。手軽に野菜が取れるのがいいなと思っていて。特に味付けをしなくても、食べたい野菜を切って入れて蒸すだけで、手間もかからないので挑戦しやすい」（客）「やはり時短で簡単な調理法が人気の理由の一つだと思う。『せいろ』のまま食卓に並べられるので洗い物も少なく済むし、切って入れるだけなので自炊の強い味方」さらにうれしいのが…！？（無印良品 静岡パルコ 青山 真実さん）「油も使わないのでヘルシーですし、素材の良さが引き立つ。蒸気で蒸すのでふっくらと仕上がり美味しさも兼ね備えている」蒸した野菜や肉に家にあるドレッシングなどをかけるだけで一品できるのはうれしいですよね。そして、せいろ本体だけでなく一緒に使用するアイテムも充実していて、すでに持っている鍋にはめて使える受け台や、食材の下に敷けるシートも販売しているので、これらもセットで買うのが初心者にはおすすめです。（無印良品 静岡パルコ 青山 真実さん）「時短で簡単でヘルシーなのはもちろんですが、温かいものが食卓に欲しくなる季節になると思うので、これからの時期さらにおすすめです」食材を切って手軽に味わえるだけでなく、アイデア次第でレシピが広がるのも「せいろ」の魅力の一つです。続いては、「せいろ」料理がゆったり味わえると話題の店へ。島田市にある「石畳茶屋 縁-en-」。（石畳茶屋 縁-en- 森 大亮さん）「『みんなの居場所』をコンセプトに掲げてやっています。老若男女問わず集まれる場所にしてくてお店を作った」ここでは、ゆっくりとくつろげる「カフェエリア」だけでなく、本を読んだり勉強や仕事ができたりする「としょエリア」、さらに完全貸切で、ほうじ茶などのロウリュが楽しめる「サウナエリア」と、3つのエリアを満喫することができます。中でも「カフェエリア」でいただけるのが…「せいろ」蒸しの料理です。（石畳茶屋 縁-en- 森 大亮さん）「こちらほとんどのお客様が注文される「一汁一菜御膳」です。一番の看板メニューで素材本来の味を楽しんでいただくというコンセプトに作った商品。地元のお野菜をふんだんに使っていて7種類。季節によって変えているんですが、『せいろ』で蒸すことで、芯まで温まって食材本来の甘味旨味を体感できる」さらに、もう一つの「せいろ」に入っているのが国産豚ロースの「せいろ」蒸しです。（石畳茶屋 縁-en- 森 大亮さん）「モヤシと豚ロースを使用して蒸している。野菜だけだとタンパク質が不足してしまうので、タンパク質をとってもらいたい、バランスがいい食事を取ってもらいたいなと」「せいろ」のセットについている川根本町特産のユズを使った柚子ポン酢もさっぱりとしていて評判なんだとか。（客）「おいしかったです。硬さも程よい感じで。お肉の下のもやしもおいしかったです。健康志向で『せいろ』のものはいいかなと」そして、2025年の新メニューが「塩こうじ漬け鶏むね肉の蒸籠(せいろ)」。プリプリで柔らかく鶏胸肉なのでヘルシーなのもうれしいポイント。さらに、「せいろ」で蒸したデザートも！？（石畳茶屋 縁-en- 森 大亮さん）「石畳茶屋の横には石畳があって、カステラを一口サイズに切って石畳をイメージ形で盛り付けて蒸したカステラを提供しています。『せいろ』で蒸すことで、表面だけではなく中まで温まるので、ふんわり仕上がります。甘さ控えめで作ってあるのでメープルシロップはお好みで」ほっとするカフェ空間でいただく「せいろ」料理。ゆったりと過ごす人が多いそうで…。（石畳茶屋 縁-en- 森 大亮さん）「コンセプトに掲げているように、お客様の居場所だと感じてもらいたいと思っている。サードプレイスという言葉があるように、職場でも家でもなく第3の居場所として活用して、お客様にお茶を飲んだり『せいろ』料理を食べてもらって、余白の時間を楽しんでもらいたい」