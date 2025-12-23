キル フェ ボンのイチゴフェアで味わう！「VERY STRAWBERRY」

2025年1月13日(火)から1月19日(月)まで、キル フェ ボン全店舗で開催される「2026 VERY STRAWBERRY」フェア。新作を含む全11種類以上のイチゴタルトが登場します。全国各地から厳選した産地のフレッシュなイチゴを使い、イチゴ本来の甘みと酸味を引き立てる絶品タルトが勢揃い。見た目も華やかで、お祝いや贈り物にもぴったりなスイーツが目白押しです♡

全国のイチゴが一堂に！多彩なタルトが登場

きらぴ香

piece 価格：1,890円/whole(27cm) 価格：15,120円

紅ほっぺ

piece 価格：1,998円/whole(25cm) 価格：19,980円

あまおう

piece 価格：1,998円/whole(25cm) 価格：19,980円

「2026 VERY STRAWBERRY」では、全国各地から集めた厳選イチゴを使ったタルトが大集合。

静岡県産の華やかな香りが特徴の「きらぴ香」や、甘酸っぱさが絶妙な「紅ほっぺ」、福岡県産のジューシーな「あまおう」など、多彩なイチゴの魅力がタルトで楽しめます。

さらに、新作の「イチゴミルクのタルト」では、イチゴミルクムースが全体に広がり、甘さと酸味のバランスが絶妙に仕上がっています。

イチゴの個性を引き立てる絶品タルトたち

「きらぴ香」や「紅ほっぺ」を使用したタルトは、各イチゴの個性を引き立てるために、クリームやカスタード、ナッツなどを巧みに組み合わせています。

例えば、「きらぴ香」のタルトは、サワークリーム入りのカスタードと自家製ジャムが絶妙に絡み合い、甘みが広がります。

また、「あまおう」のタルトは、レモンマドレーヌの土台にイチゴ風味のカスタードを合わせており、華やかな見た目とともに、豊かな味わいを楽しめます。

贈り物にもぴったり！可愛らしいイチゴタルト

イチゴミルクのタルト

piece 価格：1,090円/whole(21cm) 価格：10,908円

輪花型 福岡うるう農園産 “あまおう”のフリルクリームのタルト

piece 価格：1,393円/whole(25cm) 価格：13,932円

キル フェ ボンの「イチゴミルクのタルト」や「輪花型 あまおうのタルト」は、可愛らしいデザインも魅力。イチゴの甘酸っぱい味わいと繊細なクリームが重なり、見た目にも華やかです。

特に「イチゴミルクのタルト」は、リボンのようなデコレーションが施されており、プレゼントにもぴったり。タルトを囲んで、特別なひとときを過ごすのにふさわしいスイーツです。

イチゴの美味しさを満喫する贅沢なひととき



キル フェ ボンの「2026 VERY STRAWBERRY」フェアでは、全国の厳選されたイチゴを使用したタルトが勢揃いしています。

個性豊かなイチゴと絶妙な組み合わせが楽しめるタルトたちは、お祝いや贈り物にも最適です。

イチゴ好きにはたまらない、この時期だけの特別なスイーツをぜひ味わってみてください♡