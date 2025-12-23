¡ÖÀäÂÐ¤Ë»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎÉã¿Æ¡¢61ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë·è°Õ¢ªÍýÍ³¤Ë¥Í¥Ã¥È´¶Æ°¡Ö¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÌî±ÑÍº¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿¿Æ¿´¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÇÉ¼ê¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö61ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÌî¤µ¤ó¤Ï12·î22Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡£ÅöÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö61ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡³§ÍÍ¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡Ù¤ò´Ñ½ª¤ï¤ëËø¤ÏÀäÂÐ¤Ë»à¤Ë¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×¡ÊÅê¹Æ¤«¤é°úÍÑ¡Ë
¡¡ÃæÌî¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¼çÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¼êÊü¤·¤Ç´î¤ÖÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî¤µ¤ó¡£²æ¤¬»Ò¤ÎÂç²Ï¼çÌò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡×¡ÖÂÀ²ì¤µ¤ó°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2025Ç¯8·îÊüÁ÷¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡×¤Ë¿Æ»Ò¤Ç½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£