¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Ù½é¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä·èÄê¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥¹¥¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É
¡¡¥¢¥×¥ê¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Ù½é¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥ºÂè°ìÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡õ¹¾¸Í¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡¡¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó¤ÈÁ´¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯°áÁõ¡×¤È¡Ö¹¾¸Í°áÁõ¡×¤À¡£¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È POP UP STORE¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Î5²Õ½ê¤ÇÅ¸³«¡£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡ÙÆâ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤È¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡Ù¤È¡¢¥²ー¥à¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Ù¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¥Ý¥¤¥ó¥ÈÏ¢·È¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥¢¥¤¥Æ¥à¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ë¤Æ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥Üー¥ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¡Ù¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È POP UP STORE¡Ù¶¦ÄÌ¤Ç¡¢2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤± ¥Ûー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬£±Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÎ¢¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤«¤é¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ûー¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÆþ¼ê²ÄÇ½¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë