軽くて、金属アレルギーを起こしにくいチタンは、スマホやアウトドアグッズなどなど、身近なところで見かけることが増えました。

そんなチタンの性質を活かしたフライパン「燕羽-TSUBANE-」が現在machi-yaに登場していますが、なんとこれ、スマホよりも軽いのだとか!?

チタンのフライパンってなんだか珍しい気がしたので、今回は実物をお借りしてその使い勝手を確かめてみました。

こんなに軽いフライパンは初めてかも

直径約17cmのモデルは、わずか161g！

軽さがウリとは知っていたものの、「燕羽-TSUBANE-」の重量には驚きました。

さすがは純チタン素材で、片手でひょいと持ち上げられて手首が疲れにくいのは大きなメリットです。

サイズは、直径約17cmと20cmの2サイズ展開で、どちらも専用のフタ付き。ソロ調理から朝食づくり、あと1品作りたいときなど、ちょっとした調理で重宝する扱いやすいサイズもポイントです。

そして、取っ手が折りたたみ式なのもいいところ。カチッと広げれば調理中も安定して持ちやすく、使い終わったらパタンと畳み、重ねてコンパクトに収納できます。吊り下げ収納にも向いていて、キッチンでもアウトドアでも扱いやすい構造です。

チタン製フライパンってキレイに焼けるの？

この軽さはチタンゆえのメリットですが、逆にネックになりそうなのは熱伝導率。

チタンは本来熱伝導率が低い、つまり熱が横に広がりにくい素材なので、焼きムラが発生しやすいイメージがあります。ところが「燕羽-TSUBANE-」は、その弱点を耐熱シリコンフッ素コーティングを施すことで焼きムラを抑えやすい構造にしているのだとか。

チタンの弱点をどれだけカバーできているのか、焼きムラをチェックしてみようと思ったところ、チタンフライパン初体験の筆者は、まず火加減の感覚を掴む必要がありました。

我が家では火力の強いガスコンロを使っているせいもあるかもしれませんが、火の通りが遅いというよりは、薄くて軽いからなのか、中火でいつも通りに目玉焼きを焼くと白身の縁が固まってフライパンにくっついてしまうことも。アルミや鉄フライパンとはなんだか勝手が違います。

ただ、フッ素コーティングのおかげか焦げて固着するほどではなかったので、フライパンに残った食材もスポンジで擦り洗いすれば落とせました。

結論、「燕羽-TSUBANE-」で目玉焼きを焼くときは、はじめに中火で温めたあと、写真のような弱火に落として焼くのがちょうどよかったです。こんなに弱火で本当に「焼けるのか!?」と思うかもしれませんが、仕上がり時間は一般的なアルミフライパンと同じくらい。

食材によって火加減は異なるとは思いますが、必要以上にエネルギーを使わなくて良いところはむしろ推せるポイント。また、焼き入れや油ならし不要ですぐ使いはじめられたのは楽チンでした。

焼きムラをあまり感じず、パンケーキがキレイに焼けた

チタンフライパンのコツを掴んだうえで、今度はパンケーキで焼きムラをチェックしてみました。目玉焼きと同じくかなり弱火にし、専用蓋を使って焼いていきます。

焼き上がりはこんな感じで、まんべんなく火が通っていることがしっかり確認できました。

若干火の通りが早い位置もありますが、この程度ならまったく問題ありませんね！

多少コツが必要とはいえ、何よりも「燕羽-TSUBANE-」の軽さと取り回しの良さは他にない魅力に感じました。

洗うときも手首に負担がかからず、収納時にも扱いやすく、アウトドアシーンへの持ち運びもラク。軽いフライパンを探している人や、いつもとはちょっと違う道具を試してみたい人にはぴったりです。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので気になった方はぜひプロジェクトページも合わせてチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

