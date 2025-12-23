ムーミン「サコッシュにもなるポーチ」がカプセルトイに登場！ コミックスのアートをデザインした全6種
『ムーミン』を題材にした「ムーミン サコッシュにもなるポーチコレクション」が、12月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】ムーミン谷の仲間たちに癒される〜！ 全6種のポーチ一覧
■吹き出しの中のセリフにも注目
今回登場するのは、ループ部分に手持ちのショルダーストラップを付ければサコッシュとしても使える、2WAY仕様のポーチ。
ラインナップは、「ミムラねえさんとムーミン」、「ムーミン」、「リトルミイ」、「ムーミンママとフィリフヨンカ」、「ニョロニョロ」、「ムーミンとスナフキン」の全6種で、それぞれ裏面にもキャラクターがプリントされている。
またデザインには、『ムーミン』の生みの親であるトーベ・ヤンソン氏と弟のラルス・ヤンソン氏が手がけたコミックスのアートを採用。ムーミン谷の仲間たちのいきいきとした姿や、吹き出しの中のセリフにも注目だ。
さらに、縦幅約180mmとスマートフォンの収納にぴったりなサイズ感で、前面にはポケットも付属。実用性抜群のアイテムとなっている。
