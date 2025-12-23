àÅ·»È¤¹¤®¤ë¶âÈ±¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼á¤¬½é¥°¥é¥Ó¥¢¡ª28ºÐ¸½Ìò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ä¤»¤ë¤À¤í¡×
¡Ö¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×à´Ý¸«¤»á
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô5Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶âÈ±¤ËÇò¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡¢Çö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ËÜÄ¾Èþ(28)¡£½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤(½¸±Ñ¼Ò)¤Î¸ø¼°X¤¬½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖSweetest Swift ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Ï¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¼ýÏ¿¡¢Èà½÷¤ÎÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¸½Ìò¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤³¤Î»Ò¡×¡Ö±º°Â¤Î¾¾ËÜÄ¾ÈþÁª¼ê¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¿ä¤»¤ë¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾ËÜ¤Ï5ºÐ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕU-18¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°ìÅÙ°úÂà¤·¡¢Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¬¡¢¶¥µ»¤òºÆ³«¡£¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ËÅ¾¿È¤·¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯11·î²¼½Ü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó2025
¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£