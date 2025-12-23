À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âLA¡£°Û¿§¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡£¼ã¤¼é¸î¿À¡¦Â¼¾¾½¨»Ê¤¬Êâ¤ó¤Àµ°À×¡ÚÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡Û
¡¡À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£º£½©¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÇØÈÖ¹æ£±¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿GKÂ¼¾¾½¨»Ê¤À¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Çµ»¤òËá¤¡¢ºò½©¤Ë¤Ï16ºÐ¤ÇB¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤Æ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤â¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦Áª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡2008Ç¯£¶·î£¸Æü¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡ÈEthan Scally¡É¤³¤ÈÂ¼¾¾½¨»Ê¤ÏÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é³èÈ¯¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿å±Ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢Ìîµå¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦Êì¤ÎÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¶á¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÉë¤¯¤È¡¢¸«»ö¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤â¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¼¾¾¤¬£¸ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢Í·¤Ó¤Ç¤ÏSB¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏGK°ì¶Ú¡£ºÇ¸åÈø¤«¤éÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤é´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿Â¼¾¾¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÉð´ï¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¥á¥¥á¥¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡12ºÐ¤«¤é¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ¤¶¤·¤ÆÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢15ºÐ¤Î»þ¤ËU-15¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼¾¾¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂ¼¾¾¤ÏÆ°¤¯¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼½¸¤ò¼«¤éÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¾Ò²ð¤ÇÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿ÅÙ¤«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£25Ç¯½©¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ¤¶¤¹¥Á¡¼¥à¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ò¤·¤µ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´î¤Ó¡£¤ä¤Ã¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¡ÈÂ¼¾¾¡É¤ÎÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤È¥×¥é¥¤¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡È½éÂåÉ½¡É¤Î´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Î×¤ó¤À¥¹¥Ú¥¤¥ó±óÀ¬¡£½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â¼¾¾¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡¢¶ÛÄ¥¤·²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¦¤Þ¤¯¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£FWÀõÅÄÂçæÆ¤äFWµÈÅÄÌ«³¤¤é¤¬Êü¤Ä¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÈÅÄ¤È¤«ÀõÅÄ¤È¤«¡¢Á´°÷¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×
