µþÅÔ¡¦µµ²¬»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¡ÖÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¸¡½Ð¡¡ÉÜ¤ÏÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡¡Ì¢±äËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¡¡
¡¡µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡½Ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊµþÅÔÉÜ¡¡À¾ÏÆÎ´½ÓÃÎ»ö¡Ë¡Ö´Ê°×¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÛÀ¤È¤Ê¤ë»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µþÅÔÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£²·î£²£³Æü¡¢Ìó£²£¸Ëü±©¤ò»ô°é¤¹¤ëµµ²¬»ÔÆâ¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¥Ë¥ï¥È¥êÌó£±£°£°±©¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢´Ê°×¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢£±£°±©¤«¤éÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÉÜ¤ÏÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¹âÉÂ¸¶À¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»¦½èÊ¬¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢¤Þ¤ó±äËÉ»ßÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¶áµ¦¤Ç¤Ï£±£²·î£±£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹âÉÂ¸¶À¤ÎÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢Ìó£²£´Ëü±©¤¬»¦½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£